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Липецкие школьники могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту

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Открыта регистрация на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту, организованную Министерством просвещения Российской Федерации. Принять участие в состязаниях могут ученики 8–11-х классов, владеющие основами программирования на языке Python.

Олимпиада стартует 11 октября и проводится в заочном формате: ребятам предстоит выполнять задания дистанционно. Для участников разработаны оригинальные задачи в области машинного зрения и обработки текстов. Олимпиада пройдёт в три этапа с постепенным усложнением заданий – от задач на классификацию данных до разработки программной модели обработки данных. Предусмотрено использование датасетов и специализированных библиотек.

«Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы и впредь будем создавать условия для всестороннего развития молодого поколения. Важно знакомить детей с профессиями будущего. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству».

Зарегистрировать участников могут педагоги образовательных организаций. Регистрация открыта на сайте до 5 октября.

В этот же день состоится установочный вебинар для участников, а после каждого из трёх этапов самой олимпиады методическая комиссия проведёт консультации и разбор задач. Победители получат дипломы и ценные призы. Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика».

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