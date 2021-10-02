Игорь Артамонов вручил награды лучшим педагогам региона

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном приеме «Успех ученика — успех учителя», на котором собрались победители областных публичных конкурсов профессионального мастерства, прошедших в рамках учебного года. «Важность профессии учителя сложно переоценить. Образование — самое важное, что есть у нас. Успешные дети, которые завтра выйдут во взрослую жизнь, будут прославлять учителей, школу, область. Мы заинтересованы в повышении качества образования, ведь от этого зависят все остальные сферы жизни. Успех ученика — это успех учителя, поэтому будем улучшать материальную базу и поддерживать педагогов», — сказал Игорь Артамонов.

Глава региона вручил награды победителям и призерам областных конкурсов: «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Учитель года», «Педагог- психолог», «Учитель- дефектолог», а также премии мастерам производственного обучения за достижение высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Впервые на приеме награждены победители первого Всероссийского конкурса «Учитель будущего»- команды гимназий № 12 и № 19 им. Н.З. Поповичевой.

Победитель областного конкурса «Воспитатель года» получил премию в размере 80 тысяч рублей, четыре призёра — областные премии в размере 30 тысяч рублей. Шести педагогам дополнительного образования, победителям областного конкурса «Сердце отдаю детям», вручили областные премии в размере 40 тысяч рублей. Абсолютному победителю конкурса «Учитель года Липецкой области» вручили диплом и областную премию в размере 250 тысяч рублей. Лауреатам конкурса, победителям, занявшим места со второе по пятое — диплом и областную премию в размере 50 тысяч рублей. Три мастера производственного обучения получили премии по 50 тысяч рублей. Дипломы и денежные премии вручили также победителям и призерам областных профессиональных конкурсов «Педагог- психолог» и «Учитель- дефектолог».

У конкурса «Учитель года Липецкой области» существует особая традиция — передача пеликана. В этот раз абсолютный победитель областного конкурса «Учитель года- 2020» преподаватель истории и обществознания школы № 3 г. Усмани Дмитрий Демихов передал Хрустального пеликана заместителю директора липецкой гимназии №12. Там работает действующий победитель Ольга Дронова. Сейчас она представляет Липецкую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».