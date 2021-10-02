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Новый сервис на сайте ФКР Липецкой области поможет липчанам сэкономить на оплате отопления

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«Сервис АТП» запущен на официальном сайте ФКР Липецкой области www.kapremont48.ru.  Новая опция поможет жителям узнать, установлен ли в их доме автоматизированный тепловой пункт, предоставит информацию о том, как можно установить АТП в доме по программе капремонта, а также рассчитает размер дополнительного взноса за капремонт, который необходимо будет внести, чтобы установить АТП по программе.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт ФКР Липецкой области и на главной странице кликнуть на иконку «Сервис АТП». Далее нужно ввести интересующий адрес, и сервис выдаст полную информацию о наличии или отсутствии АТП в доме, а также о вариантах его установки.

Воспользоваться сервисом могут все жители многоквартирных домов области, которые включены в региональную программу капитального ремонта – вне зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта дома.

 «Мы планируем продолжать работу по повышению энергоэффективности. Для этого мы развиваем взаимодействие с жителями, в том числе и с помощью цифровых сервисов. «Сервис АТП» призван упростить получение информации – собственники могут им воспользоваться самостоятельно, а затем уже обратиться к нашим специалистам для более подробной консультации», — отмечает генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

 ФКР Липецкой области в многоквартирных домах установил  155 АТП: 83 – в рамках региональной программы, 66 – собственниками в домах, которые формируют фонд капитального ремонта на спецсчете, 6 – за счет дополнительного взноса. Новое оборудование уже показало свою эффективность. В некоторых домах в межсезонье экономия составила до 40 %, кроме того АТП помогает решить проблему перетопов.

 «Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Вопросы сокращения платежей в отопительный период очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать с собственниками жилья в этом направлении».

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