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Липецкие регбисты выиграли первый тур чемпионата России

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Первый тур чемпионата России по регби-7 в Самаре завершился победой РК «Липецк.  Команда Андрея Щукина выиграла шесть матчей из шести, победив в финале действующего чемпиона высшей лиги «Нарвскую заставу».

На групповом этапе липчане одержали три «сухие» победы, поочерёдно разгромив читинский «Университет» со счетом 26:0, сборную Свердловской области – 67:0 и сборную Калининградской области «Балтийский шторм» – 29:0.  Матчи второго дня и полуфинал со сборной  Краснодарского края прошли в более напряжённой борьбе.  В финале липецкие регбисты встретились с питерской командой  « Нарвская Застава», матч закончился в пользу липчан  со счетом 17-5.

РК «Липецк» начал чемпионат с  важной победы, приз лучшего игрока тура в получил Дмитрий Власов. Второй тур чемпионата пройдёт 23-24 октября в Таганроге. А 30-31 октября сборная Липецкой области выступит в финальном турнире Кубка России по регби-7 в Сочи. 

«Радует, что липецкие регбисты добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Задача команды – удержать  эту высокую планку и выступить в финальном турнире Кубка России», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

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