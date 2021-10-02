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Липецкая область примет участие в работе выставки «Золотая осень»

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Самое масштабное в России событие в сфере АПК – Неделя агропромышленного комплекса, организованная Минсельхозом России стартует 5 октября 2021 года.  В ее рамках состоится 23-я агропромышленная выставка «Золотая осень – 2021» – крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году она проходит в парке «Патриот» в Московской области. В выставке примут участие более 100 экспонентов из различных регионов России.

Липецкая область участвует в работе выставки «Золотая осень» на протяжении многих лет. Высокое качество продукции липецкого АПК подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победу в отраслевых конкурсах на предыдущих выставках.

«Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

«Золотая осень – 2021» познакомит с ключевыми тенденциями и достижениями АПК. Здесь развернется масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники, а также будет организована демонстрация испытаний новейших образцов беспилотных комбайнов, тракторов и дронов. Павильон животноводства разместится на 2,5 тыс. кв. м. и представит лучшие достижения отечественного молочного и мясного скотоводства, птицеводства, овцеводства, козоводства и других подотраслей.

Кроме того, участники рынка и эксперты смогут ознакомится с передовыми разработками в сфере цифровизации АПК и аграрной науки, а также органическим атласом – реестром отечественных производителей органики. В павильоне Минсельхоза можно будет оценить ход реализации государственных программ по комплексному развитию сельских территорий и эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса России.

В рамках обширной деловой программы выставки специалисты обсудят такие актуальные направления как научное и кадровое обеспечение отрасли, государственная поддержка АПК, развитие производства органической продукции, цифровая трансформация и многие другие темы. Особое внимание будет уделено совместному проекту Совета Федерации и Минсельхоза России «Женщины в АПК», цель которого — способствовать формированию открытого диалога по вопросам женской повестки в сельскохозяйственной отрасли.

Также в парке «Патриот» пройдет второй Международный агропромышленный форум. Его ключевым мероприятием станет бизнес-бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности», организованный Минсельхозом и Сбербанком.

На той же площадке с 7 октября начнет работу Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень-2021». Он представит лучшую фермерскую продукцию со всей страны, в том числе от участников конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Посетители смогут не только попробовать и купить натуральные продукты, которые являются гордостью регионов, но больше узнать об их производстве, познакомится и пообщаться с самими фермерами. Для производителей же фестиваль даст возможность напрямую без посредников завоевать новых клиентов и заявить о своей продукции. Ярмарка продлится до 10 октября.Другие новости01.10.2021 15:33Состоялась первая сессия Липецкого облсовета седьмого созыва01.10.2021 14:53Школьный маршрут в Усманском районе стал безопаснее после ремонта01.10.2021 13:53Прививку от коронавируса в октябре можно сделать в мобильных пунктах вакцинацииНавигация сайта

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