Школьный маршрут в Усманском районе стал безопаснее после ремонта

Принят в эксплуатацию после ремонта участок автодороги Пластинки-Дмитриевка-Дрязги в Усманском районе. Этот отрезок, по словам местных жителей, не ремонтировали несколько десятилетий. В Дрязгах дорога проходит прямо мимо школы, где учатся 220 детей из пяти сельских поселений. Теперь возле учебного заведения – новый остановочный павильон, пешеходный переход и просторная разворотная площадка для школьного автобуса, сообщает региональное управление дорог и транспорта.

На участке Дмитриевка-Дрязги подрядчик – ОГУП «Липецкдоравтоцентр» – восстановил кромку дороги, частично снял старый асфальт, уложил два слоя нового асфальтобетона, укрепил щебнем обочины, обустроил съезды и примыкания, оборудовал автобусные остановки с новыми павильонами, смонтировал барьерное ограждение и нанёс разметку, а также обустроил 850 метров пешеходных дорожек. Все работы обошлись в 41,6 млн рублей. Ремонт проведён на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год мы стараемся увеличивать финансирование и наращивать темпы».