Состоялась первая сессия Липецкого облсовета седьмого созыва

Первая сессия Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва состоялась сегодня. Депутаты зарегистрировали шесть фракций тех политических партий, которые прошли в облсовет. Глава региона Игорь Артамонов поздравил парламентариев с избранием и пожелал успехов в работе.

«Рассчитываю, что ваша работа будет на благо Липецкой области, – сказал Игорь Артамонов. – Надеюсь на скорое прохождение законов, так необходимых для жителей региона, на конструктивное взаимодействие, отсутствие популизма в речах и ненужной риторики. Желаю вам успешной работы.»

На сессии депутаты избрали председателя регионального парламента и его заместителей. Для проведения тайного голосования и определения результатов была создана счетная комиссия из числа депутатов. В неё вошли представители всех шести партий. По итогам тайного голосования большинство голосов набрал Дмитрий Аверов.

«Ни один закон Липецкой области не может вступить в силу без одобрения депутатов. Инициирование, рассмотрение, глубокий анализ, доработка или согласование нормативно-правовых актов, позволяющих сделать жизнь жителей региона лучше, не только наше право, это наша работа. Отдав свой голос за каждого из нас, избиратели рассчитывают на высокое качество этой работы. Призываю вас оправдать эти ожидания. Приложить силы и знания для конструктивной и созидательной работы», — отметил Дмитрий Аверов.Кроме того, на сессии обсуждался вопрос о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя Липецкого областного Совета депутатов VII созыва. С парламентария, который будет делегирован в Верхнюю палату страны, досрочно снимаются полномочия депутата регионального парламента. На первой сессии определили составы семи профильных комитетов облсовета и комиссии по депутатской этике и соблюдению Регламента. Также были избраны их председатели и заместители.