дом в с. Становом (недостроенный). Т. 8-964-711-33-33.

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Холодильники, морозильники, стиральные машины, газовые плиты и колонки, АОГВ,…
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Холодильники, морозильники, стиральные машины, газовые плиты…