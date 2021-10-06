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Новости области

Липецкие писатели представили свои книги в Доме музыки

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1 октября в международный День музыки  при участии камерного хора в Липецком Доме музыки состоялась презентация книг заслуженного работника культуры Липецкой области Николая Калтыгина «Писатели Липецкого края» (антология , XIX век) и книги  Александра Пономарева  «Отряд СКЛОН – специалисты –кладоискатели особого назначения».

В книге Николая Калтыгина представлены  30 имен писателей – земляков, прославивших Липецкий край. Наиболее заметные из них – Анна Бунина, Сергей Терпигорев и  Александр Писарев. Александр Пономарев в своем произведении повествует  о быте и службе военных,  добре и зле.

Писателей поздравили их коллеги  — председатель Липецкого отделения Союза писателей России Андрей Новиков, председатель литературного сообщества «Воинское содружество» Валентин Баюканский, члены Липецкого представительства Союза российских писателей Тамара Алексеева, Алена Воробьева, Михаил Червяков; заслуженный артист России, режиссер Липецкого Государственного академического театра им. Л.Н. Толстого Николай Чебыкин. 

Венцом праздника стало выступление Липецкого камерного хора  под управлением заслуженного артиста Росси Игоря Цилина, в котором прозвучали произведения П. И. Чайковского, М. И. Глинки, В. Калинникова и русские народные песни.    «Роль культуры для мирового сообщества сегодня очень важна, потому что она объясняет многое гораздо лучше, чем политические комментарии и телевизионные репортажи. Творчество – это то, что в первую очередь объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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