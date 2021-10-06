Снайперы из Липецка блестяще стреляли в финале Кубка России

Завершился финал Кубка России по стендовой стрельбе. Среди полусотни отобранных по рейтингу сильнейших снайперов из десяти регионов страны блестяще выступили воспитанники спортклуба «Липецкий металлург», сообщает Lipetskmedia.

В упражнении «трап» у женщин золотую медаль завоевала Юлия Савельева. Второе место заняла ещё одна спортсменка из Липецкой области – Юлия Туголукова. Среди мужчин в «трапе» лучший результат также у липецкого снайпера Алексея Гуляева. Ещё одно золото Липецку принесла Анна Жаднова, ставшая первой в женском «ските». Среди мужчин в этой дисциплине серебро у Антона Астахова.

Выступая в командных упражнениях, золото в «ските» завоевал наш Антон Астахов, в «трапе» у женщин самой меткой оказалась команда с Юлией Савельевой в составе. Серебро в командном «ските» у липчанки Анны Жадновой, бронза – у Маргариты Геворкян. В мужском «трапе» первое место у липчанина Ильи Виноградова, бронза – у Алексея Гуляева. Серебряную медаль в женском командном «трапе» завоевала наша Юлия Туголукова. В упражнениях смешанных пар у Анны Жадновой – золото, у Ильи Виноградова – серебро, у Юлии Савельевой – бронза.

«В Липецкой области сильная стрелковая школа. Наши спортсмены показывают высокие результаты в самых престижных соревнованиях. Их любовь к спорту, целеустремлённость и вера в себя должны стать хорошим примером для подрастающего поколения», – считает глава региона Игорь Артамонов.