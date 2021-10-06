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Новости области

Липецкий байдарочник стал чемпионом России

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Кирилл Лучкин из Липецкой области стал победителем прошедшего в Краснодаре чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает Lipetskmedia. Наш спортсмен вместе с Иваном Епишиным из Москвы выиграл золотую медаль в байдарке-двойке на дистанции 1000 метров. В предварительном заезде они были только третьими, но в финале удалось улучшить результат на 5,5 секунды и выиграть гонку – 3.33,439.

«Это блестящий результат, подтверждающий, что уровень липецких гребцов очень высокий, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Улучшению условий тренировок спортсменов, которые отстаивают честь нашей области на турнирах высокого ранга мы уделяем особое внимание».

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