Липецкий байдарочник стал чемпионом России

Кирилл Лучкин из Липецкой области стал победителем прошедшего в Краснодаре чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает Lipetskmedia. Наш спортсмен вместе с Иваном Епишиным из Москвы выиграл золотую медаль в байдарке-двойке на дистанции 1000 метров. В предварительном заезде они были только третьими, но в финале удалось улучшить результат на 5,5 секунды и выиграть гонку – 3.33,439.

«Это блестящий результат, подтверждающий, что уровень липецких гребцов очень высокий, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Улучшению условий тренировок спортсменов, которые отстаивают честь нашей области на турнирах высокого ранга мы уделяем особое внимание».