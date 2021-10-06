новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Новые выплаты работники скорой помощи получат в ноябре

0 1

Глава региона Игорь Артамонов поручил выделить дополнительные средства из областного бюджета на ежемесячные выплаты работникам Центра  скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области и отделений скорой помощи в районных больницах. Врачи получат 25 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 20 тысяч рублей, водители автомобилей выездных бригад скорой медицинской помощи – 15 тысяч рублей, младший медицинский персонал – 10 тысяч рублей. 

Накануне Игорь Артамонов посетил станцию скорой помощи в Липецке и приял решение о повышении зарплат медиков с целью сокращения дефицита кадров.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Игорь Артамонов встретился с заместителем полпреда…

Контроль за состоянием окружающей среды усилен в Липецкой…

Игорь Артамонов вручил награды лучшим учителям Липецкой…

Липецкий байдарочник стал чемпионом России

Руководители Липецкой области поздравили учителей с…

1 из 86