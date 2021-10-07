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Липецкая область получит инфраструктурный кредит на строительство социальных объектов

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Три заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) от Липецкой области одобрили в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Регион получил кредит в размере 3,6 миллиарда рублей под три крупных проекта. Средства пойдут на строительство детских садов, поликлиники, а в новом жилом районе Ельца на них будет создана вся необходимая инженерная инфраструктура. Работа поставлена, регион строит хорошо, нужно оперативно оформить документы и приступать к работе», – прокомментировал Марат Хуснуллин.

В рамках одобренного лимита в Липецке предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, строительство дошкольных учреждений (детские сады на 350 и 240 мест) и поликлиники на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений для детей, строительство корпуса к лицею №3 им. К.А. Москаленко. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона «Черная слобода» построят объекты инженерной инфраструктуры: магистральные сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения. В микрорайоне «Северо-Восточный» в Усмани планируется строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, детского сада с начальной школой на 68 мест.

«Получение инфраструктурного бюджетного кредита позволит Липецкой области ввести 617 тысяч квадратных метров жилья, реализовать необходимые объекты социальной инфраструктуры и создать более 450 рабочих мест», – отметил глава региона Игорь Артамонов.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

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