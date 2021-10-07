новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Игорь Артамонов обсудил с представителями индустрии красоты развитие и поддержку малого бизнеса

0 3

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл встречу с представителями индустрии красоты. Обсуждалась региональная поддержка бизнеса, которой уже пользуются или хотели бы получить бьюти-мастера.

В ходе встречи отмечалось, что соцконтракты, услуги Центра «Мой бизнес» и займы от Липецкого областного фонда поддержки бизнеса помогают малому бизнесу развиваться. Предприниматели выразили готовность к созданию сообщества бьюти-мастеров региона для защиты и представления своих интересов.

«Развитие малого и среднего предпринимательства всегда было и остаётся в числе основных приоритетов нашей работы. Мы готовы поддерживать перспективные проекты. Когда вы объединитесь и представите свои интересы коллективно, то станет понятно, как ещё может поддержать вас региональная власть», – отметил Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Спектакли театрального фестиваля в Липецке участвуют в…

Добровский район Липецкой области награжден золотой медалью…

Акция «Сохраним лес» проходит в Липецкой области

Центр занятости нового формата открылся в Липецкой области

Липецкие школьники прошли «Дорогами Победы»

1 из 88