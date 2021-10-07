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Пожарно-тактические учения прошли на военном аэродроме Липецка

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Пожарно-тактические учения прошли на территории военного аэродрома Липецка. В них приняли участие военнослужащие, сотрудники ведомственной пожарной охраны совместно с подразделениями Главного управления.

По легенде учений при выполнении полетов в самолете МиГ-29 произошла неисправность, из-за которой авиационное судно совершило аварийную посадку. Когда самолет остановился в конце взлётно-посадочной полосы, произошла разгерметизация топливной системы и топливо начало вытекать. Из-за короткого замыкания бортовой сети произошло  возгорание. На место условного ЧП прибыли спасатели и пожарные. В ходе тренировки они затушили возгорание и спасли пострадавшего. Учения прошли успешно.  

Пожарно-тактическое учение проводится в рамках ежегодных специальных сборов руководящего состава материально-технического обеспечения родов, объединений, соединений, воинских частей ВКС России, которые в этом году проводятся в Липецке под руководством заместителя главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Забита Хеирбекова.

«За последние несколько лет в Липецком авиацентре проведена серьёзная работа по обеспечению безопасности.  Но она не должна останавливаться ни на минуту. Необходимо отрабатывать разные сценарии, чтобы быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

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