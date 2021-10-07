Липецкие пенсионеры могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету-2021»

Жители Липецкой области старше 50 лет могут подать работу на VII Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2021». Заявки принимаются до 14 октября.

Конкурс проводится по шести номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения»; «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»; «Моя общественная интернет-инициатива»; «Мой интернет-проект»; «Я — интернет-звезда».

«Компьютерная грамотность пенсионеров — необходимость. Знание компьютера, умение пользоваться интернетом повышает для пожилых людей доступность государственных социальных услуг, помогает им находить нужную информацию самостоятельно, а также расширять возможности общения, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Власть должна оказывать пенсионерам всестороннюю поддержку, в том числе и в организации курсов компьютерной грамотности».

Для участия необходимо подать заявку на сайте: https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии. В ноябре-декабре 2021 года в Москве состоится объявление итогов и награждение победителей. Конкурс проводится «Пенсионным фондом России» и ПАО «Ростелеком». Содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения. В прошлом году в конкурсе приняло участие более 5 000 пенсионеров из 78 регионов. Все работы размещены на сайте: https://azbukainterneta.ru/ в разделе «Конкурс» — https://azbukainterneta.ru/konkurs/works/.