Центр занятости нового формата открылся в Липецкой области

Первое государственное кадровое агентство открылось в регионе. Центр занятости Липецкого района переехал в новое здание, обновил дизайн, а главное, перестроил работу с соискателями и работодателями.

У Центра появился свой фирменный стиль в интерьере и одежде сотрудников. Дизайн-код единый для всей страны. Работать учреждение будет по принципу одного окна, как МФЦ. В помещении есть комната для встречи с работодателями, сектор с цифровыми сервисами, детский уголок. Обновленное отделение расположилось в одном здании с районной соцзащитой и МФЦ по адресу: г. Липецк, Боевой проезд, 28.

«Мы понимаем, что сегодня нужна проактивная организация, которая не просто окажет услугу, но будет мотивировать нашего жителя. Служба занятости должна стать местом старта успешной профессиональной карьеры человека. Сюда должны обращаться не от безысходности, а от стремления сделать свою жизнь лучше, повысить свой уровень и получить более высокооплачиваемую работу», – подчеркнул заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.

Главное отличие центра занятости нового формата – все услуги жители получат комплексно и адресно, то есть исходя из конкретной жизненной ситуации клиента. Если безработный теряется при собеседовании, психолог проведёт с ним тренинг. Мам после декрета отправят на переобучение по востребованной специальности. А клиенту со способностями к предпринимательству помогут открыть свой бизнес.

«Содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Мы повышаем уровень информирования населения, улучшаем качество обслуживания, оперативно решаем приоритетные задачи социальной политики».

Обратившиеся за помощью в центр занятости смогут пройти тестирование на профессиональные предпочтения или стать участником открытого отбора сотрудников, во время которого с соискателями беседуют непосредственно представители работодателей.

Большинство услуг станут электронными – центр занятости будет работать на единой цифровой платформе «Работа в России» – что сэкономит время жителей. Планируется переобучение сотрудников. Они освоят современные навыки карьерного и кадрового консультирования.

«Подобный принцип работы в июле уже внедрён в липецком центре занятости. Благодаря новому подходу за три месяца удалось привлечь к сотрудничеству крупных работодателей. Трудоустроить вдвое больше жителей, которые получили новую, более высокооплачиваемую работу. До конца года в регионе мы откроем еще три центра занятости нового формата: в Краснинском и Елецком районах, а также в Ельце», – рассказала начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Модернизация коснётся всех центров занятости региона. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» современные кадровые агентства появятся в каждом муниципалитете до 2023 года.