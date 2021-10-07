новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Акция «Сохраним лес» проходит в Липецкой области

0 2

Новый лес посадят в Липецке. Наш регион присоединился к Всероссийской акции «Сохраним лес». Она проводится ежегодно в рамках реализации национального проекта «Экология».

Липецкая область участвует в проекте уже семь лет. За это время в регионе было посажено более миллиона сеянцев разных видов деревьев. 8 октября на территории Липецкого городского лесничества посадят ещё около 18 тысяч сеянцев сосны, сообщает областное управление лесного хозяйства.

«Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения».

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Спектакли театрального фестиваля в Липецке участвуют в…

Добровский район Липецкой области награжден золотой медалью…

Центр занятости нового формата открылся в Липецкой области

Липецкие школьники прошли «Дорогами Победы»

Липецкие пенсионеры могут принять участие во Всероссийском…

1 из 88