Акция «Сохраним лес» проходит в Липецкой области

Новый лес посадят в Липецке. Наш регион присоединился к Всероссийской акции «Сохраним лес». Она проводится ежегодно в рамках реализации национального проекта «Экология».

Липецкая область участвует в проекте уже семь лет. За это время в регионе было посажено более миллиона сеянцев разных видов деревьев. 8 октября на территории Липецкого городского лесничества посадят ещё около 18 тысяч сеянцев сосны, сообщает областное управление лесного хозяйства.

«Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения».