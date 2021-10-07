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Спектакли театрального фестиваля в Липецке участвуют в программе «Пушкинская карта»

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Спектакли XXXVII Международного театрального фестиваля «Липецкие театральные встречи» включены в программу «Пушкинская карта». Постановки театров из Костромы, Мичуринска, Краснодара, Воронежа и Орла можно посмотреть как опытным театралам, так и юным участникам программы «Пушкинская карта».

 «Работа с молодёжью находится в числе приоритетных направлений деятельности областной власти. Новая программа поддержки предоставит дополнительные возможности, позволит молодому поколению открыть новые грани искусства, расширить кругозор, найти единомышленников», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Помимо работ гостей фестиваля, липчане могут увидеть одну из самых выдающихся постановок Липецкого государственного театра кукол — «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина. Это необычный эксперимент кукольного театра и его режиссера-постановщика, заслуженного артиста РФ Олега Пономарева. Увидеть постановку липчане смогут на сцене театра кукол 8 октября в 18:00.

Среди других спектаклей фестиваля, на которые можно успеть купить билеты — «Я очень русский человек»  Мелиховского театра «Чеховская студия». В его  основу легли рассказы, стихи, воспоминания и дневники Ивана Бунина. Эта постановка – фантазия создателей спектакля на тему восприятия Иваном Алексеевичем своих рассказов из цикла «Темные аллеи»: «Генрих», «Месть», «Муза», «Холодная осень», «Темные аллеи». Увидеть спектакль можно 8 октября на сцене театра Толстого в 19:00. 9 октября в 18:00 зрителям покажут спектакль Воронежского государственного театра юного зрителя «Воскресение». 11 октября в 19:00 на сцене театра Толстого — гости из Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького с постановкой «Пиковая дама». Знаменитое произведение Александра Пушкина будет интересно как взрослому, так и юному зрителю мистикой, которая исказит жизнь главного героя до неузнаваемости.

Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» представит на фестивале 12 октября в 19:00 мюзикл «Кармен. История Хосе». 

В день закрытия фестиваля, 13 октября, состоится показ эскизов спектаклей творческой лаборатории. Театральная лаборатория – инновационный формат, который предоставляет актерам и режиссерам возможность интенсивного погружения в творческий процесс, знакомства с новыми пьесами и формами работы. Идея лаборатории заключается в том, что режиссер берет небольшую пьесу и ставит эскиз спектакля в максимально короткий срок. Обычно от первого прочтения и разбора пьесы до ее постановки проходит несколько дней. 

В 2021 году в творческих состязаниях примут участие молодые режиссеры, которым будет предложено сделать спектакли-эскизы с современным прочтением, по любым постановкам, которые театр ставил в течение 100 лет.

По программе «Пушкинская карта» в Липецкой области можно посетить все театры, концерты липецкой филармонии «Унион», областной краеведческий музей с его филиалами, театр танца «Казаки России», ОЦКНТ. Воспользоваться программой «Пушкинская карта» в Липецкой области могут 89425 человек в возрасте от 14 до 22 лет. Оплатить билеты можно, используя стартовый номинал карты в размере 3000 рублей. Эту сумму нужно потратить до конца этого года. Получить карту можно через мобильное приложение Госуслуги. Культура. Другие новости07.10.2021 16:21Липецкая аспирантка выиграла грант на «Тавриде»07.10.2021 16:09Добровский район Липецкой области награжден золотой медалью Минсельхоза России07.10.2021 15:36«Казаки России» выступят в КремлеНавигация сайта

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