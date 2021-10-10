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Липецкая область – лидер цифровой трансформации

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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко озвучил рейтинг руководителей цифровой трансформации по итогам сентября. На первом месте – Липецкая область, на втором – Тульская и Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем – Нижегородская область.

«Хочу поблагодарить регионы-лидеры по цифровой зрелости. В целом ситуация стала выравниваться, и субъекты активно двигаются вперёд по цифровой трансформации отраслей», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Рейтинг цифровой трансформации Минцифры РФ составляет по восьми показателям. Основные из них – «цифровая зрелость», работа Платформы обратной связи и обучение госслужащих по программам цифровой трансформации. В Липецкой области в этих направлениях проделана большая работа. В первую очередь была принята стратегия цифровой трансформации. Органами исполнительной власти разработаны планы мероприятий и осуществляется контроль их исполнения.

Уровень «цифровой зрелости» является индикатором готовности региона к цифровой трансформации, внедрению цифровых решений в процессы. В его оценку входят показатели по пяти отраслям: «Развитие городской среды», «Транспорт и логистика», «Здравоохранение», «Образование», «Государственное управление». Минцифры России разработана методика расчёта показателей по каждой из отраслей. Задача регионов вывести экономику, социальную сферу и госуправление на уровень, где цифровая среда окончательно сформирована, абсолютное большинство процессов автоматизировано, а весь потенциал цифровых технологий полностью реализован на благо каждого человека.

Активно ведётся обучение госслужащих Липецкой области основам цифровой трансформации. Уже свыше 70% сотрудников прошли обучение по программам от ВШГУ РАНХиГС, АНО ВО «Университет Иннополис», АНО «Университет 2035».

Ещё один из показателей рейтинга – работа с обращениями жителей на платформе обратной связи. В Липецкой области к Платформе обратной связи подключено более 900 организаций. Это все органы региональной власти и муниципалитетов, медицинские организации. Завершается подключение администраций сельских поселений, детских садов и школ. Сообщения, направленные через платформу обратной связи, в отличие от бумажных обращений, обрабатываются гораздо быстрее. Срок ответа – от одного дня в зависимости от темы.

«Во всех органах власти назначены лидеры цифровой трансформации в статусе заместителей руководителя. Управление цифрового развития координирует работы по достижению «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Это направление стоит на контроле у руководителя Липецкой области Игоря Артамонова. Сформированы дорожные карты достижения результатов, соответствующих вызовам времени. А главным итогом всех преобразований должно стать повышение качества жизни населения региона», – прокомментировал начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко.

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