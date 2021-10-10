Липецкие педагоги участвуют в финале Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Финал IV Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс для специалистов в возрасте 50 лет и старше «Навыки мудрых» проходит в Новосибирске. В соревнованиях участвуют более 300 конкурсантов из 62 субъектов Российской Федерации.

Липецкую область представляют семь человек. Это мастера производственного обучения колледжей и техникумов, учитель и воспитатель. Конкурсные площадки организованы на базе образовательных организаций региона. Эксперты из Новосибирска в режиме реального времени наблюдают за рабочим процессом и оценивают работы конкурсантов.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.

Финальные соревнования проходят по 28 компетенциям. Сборная Липецкой области продемонстрирует свое профессиональное мастерство по семи направлениям. Впервые липчане поборются за победу по компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Поварское дело».

Во время чемпионата предусмотрено проведение деловой программы, она также пройдет в дистанционно-очном формате. Ведущие профессионалы и эксперты обсудят вопросы подготовки граждан 50+ в условиях трансформации социально-экономической ситуации в стране, а также векторы профориентационной работы в регионах Российской Федерации. Впервые чемпионат «Навыки мудрых» был проведен в 2018 году в Москве. В 2020 году с Национального чемпионата «Навыки мудрых» липчане привезли золото, серебро, бронзу и медальон суперпрофессионала.