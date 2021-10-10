Липецкая область приняла участие во Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры

Делегация Липецкой области приняла участие в XX Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры. Он проходил в Севастополе. В работе Съезда участвовали представители Министерства культуры России, органов охраны культурного наследия субъектов РФ, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Комитета Государственной Думы по культуре, Главгосэкспертизы, Минобороны России, Росимущества, Росреестра, Института археологии РАН, ВООПИК, НК ИКОМОС и подведомственных Минкультуры России учреждений.

Наш регион представляли руководитель Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области Андрей Найдёнов и заместитель начальника управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Анжелика Русакова. В рамках Съезда представили Липецкой области работали на круглых столах по вопросам градостроительного регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Участники обсуждали опыт разработки документации по историческим поселениям в различных субъектах Российской Федерации, рациональное использование исторических территорий центральных частей городов и результаты исследований по проблематике исторических поселений и исторически-ценных градоформирующих объектов. Также рассматривалась реализация в российском законодательстве международных норм сохранения объектов ЮНЕСКО и совершенствование государственной охраны культурного наследия.

«Мы обязаны сохранить культурное наследие для будущих поколений. В регионе уделяется большое внимание возрождению и охране памятников природы и архитектуры. Это помогает глубже понимать историю Липецкой области», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.