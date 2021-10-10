Состоялось совещание по вопросам контрольно-надзорной деятельности

Вопросы разработки и утверждения проектов положений о видах муниципального контроля рассмотрены на совещании, проведенном в режиме видеоконференцсвязи управлением по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области. В совещании приняли участие представители администраций городских округов и муниципальных районов области, региональных управлений экономического развития и цифрового развития, прокуратуры области.

В Липецкой области большое внимание уделяется совершенствованию нормативного правового регулирования в контрольно-надзорной деятельности. Руководитель управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации области Анатолий Чичёв отметил, что в октябре 2021 года уже утверждены положения по 25 видам регионального государственного контроля (надзора), следующий этап реформирования КНД – это обеспечение своевременного принятия более 300 проектов положений по муниципальным видам контроля, разработанных в соответствии с новым федеральным законодательством.

На совещании обсуждались вопросы формирования планов контрольных надзорных мероприятий на 2022 год, а также целесообразность применения на муниципальном уровне риск-ориентированного подхода при планировании контрольных мероприятий и масштабирования механизма досудебного обжалования.

«Переориентация на профилактику нарушений обязательных требований, внедрение цифровых технологий при организации государственного контроля (надзора) на территории области способствует снижению административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность» – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.