Липецкие заводы выработали более 200 тысяч тонн сахара

На 8 октября шесть сахарных заводы переработали около 1,4 млн тонн сахарной свёклы нового урожая. сообщает региональное управление сельского хозяйства. Уже произведено 202 тысячи тонн сахара. Сахаристость свёклы составляет 18,91 %. Добринским сахарным заводом выведено на хранение 18452 куб. метров сиропа. По итогам прошлого года в области было выработано 899 тысяч тонн сахара, что позволило региону занять первое место в стране по этому показателю.

Уборку сахарной свёклы ведут аграрии 17 районов. Сладкий корнеплод убран с 48,6 тысяч гектаров, получено более 1,6 млн тонн. Урожайность свёклы превышает показатель прошлого года и на 8 октября составляет 338,6 ц/га. Хозяйствам предстоит убрать еще более 60 тысяч гектаров.

«Для Липецкой области сахарная свёкла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.