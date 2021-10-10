Липецкие студенты вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

90 студентов Липецкой области примут в полуфинале Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он пройдет с 11 октября по 4 ноября 2021 года в Белгороде 11 октября в Белгороде и соберет 2300 студентов из регионов ЦФО.

«Этот конкурс помогает выявлять способности студентов и создать условия для развития их талантов. Здорово, что липецкие студенты принимают участие и побеждают. Наша задача-создать условия для проявления их способностей»,- подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

В полуфинале конкурса студенты станут участниками деловой игры, которая позволит проявить все их навыки, способности и предрасположенности, а также продемонстрировать знания, полученные в процессе прохождения образовательных курсов «Твоего Хода».