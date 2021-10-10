новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Очередная партия лекарств для лечения COVID-19 поступила в Липецкую область

0 2

Очередная партия лекарств для бесплатного обеспечения амбулаторных больных COVID-19 поступила в Липецкую область. Медикаменты были дополнительно закуплены по поручению главы администрации области Игоря Артамонова. На эти цели из областного бюджета выделено 20 млн рублей. Сегодня с аптечного склада «Липецкфармация» лекарства начали поступать в поликлиники области.

«Это препараты «Гриппферон», «Арбидол», «Фавибирин», «Эликвис», «Парацетамол» – мы получили от трех до пяти тысяч каждого наименования. Препараты поступили на наш склад вчера, прошли обязательные процедуры приемки и подтверждены системой маркировки. Сегодня их уже начали доставлять в поликлиники Липецка и области», — рассказала генеральный директор ОГУП «Липецкфармация» Ирина Котова.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Бесплатные экспресс-тесты на коронавирус начнут поступать в…

Липецкая область вошла в число победителей ежегодного…

Липецкие студенты вышли в полуфинал Всероссийского конкурса…

Липецкие заводы выработали более 200 тысяч тонн сахара

Состоялось совещание по вопросам контрольно-надзорной…

1 из 90