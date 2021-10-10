Очередная партия лекарств для лечения COVID-19 поступила в Липецкую область

Очередная партия лекарств для бесплатного обеспечения амбулаторных больных COVID-19 поступила в Липецкую область. Медикаменты были дополнительно закуплены по поручению главы администрации области Игоря Артамонова. На эти цели из областного бюджета выделено 20 млн рублей. Сегодня с аптечного склада «Липецкфармация» лекарства начали поступать в поликлиники области.

«Это препараты «Гриппферон», «Арбидол», «Фавибирин», «Эликвис», «Парацетамол» – мы получили от трех до пяти тысяч каждого наименования. Препараты поступили на наш склад вчера, прошли обязательные процедуры приемки и подтверждены системой маркировки. Сегодня их уже начали доставлять в поликлиники Липецка и области», — рассказала генеральный директор ОГУП «Липецкфармация» Ирина Котова.