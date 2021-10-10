Бесплатные экспресс-тесты на коронавирус начнут поступать в поликлиники после 12 октября

Экспресс-тесты закуплены за счет средств областного бюджета. Кроме того, в Липецкую область поступила очередная партия лекарств для бесплатного обеспечения амбулаторных больных с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Они были дополнительно закуплены за счет средств регионального бюджета по поручению главы администрации области Игоря Артамонова. Также на закупку медикаментов регион получил 23 миллиона рублей из федерального бюджета.Лекарства — противовирусные препараты, жаропонижающие и антикоагулянты — уже поступили в поликлиники области. Бесплатные лекарства по льготным рецептам будут выдавать участковые врачи поликлиник пациентам с легкой и средне-тяжелой формой COVID-19, которые получают лечение на дому.