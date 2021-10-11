Пациенты с ОРВИ или COVID-19 могут получить онлайн-консультации

Пациенты с ОРВИ или COVID-19, которые прошли первичный очный прием и которым был поставлен диагноз, могут попасть на онлайн-прием с помощью специального приложения. Также в онлайн-режиме осуществляется и динамическое наблюдение за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями. Получить дистанционную медицинскую консультацию могут пациенты 29 поликлиник и больниц региона. Они указаны на сайте управления.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Телемедицинская консультация проходит для пациента так же, как и очная. Врач собирает жалобы, дает свои рекомендации, в случае необходимости рекомендует пациенту вызвать врача на дом или обратиться в службу скорой медицинской помощи.

Чтобы получить помощь врача телемедицины, пациенту необходимо пройти регистрацию и получить код у лечащего врача. Сделать это можно на компьютере или с помощью мобильного приложения. Нужно скачать мобильное приложение ОМС «Доктор рядом» в Google Play или Аppstorе.

После скачивания приложения необходимо авторизоваться в приложении через Госуслуги, проверить поля личных данных, выбрать регион обслуживания, активировать промокод, полученный от лечащего врача. По окончании дистанционного динамического наблюдения, а также в случае ухудшения состояния здоровья, требующего осмотра врача, пациента направляют на очный прием.