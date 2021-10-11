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Фотографы и блогеры из нескольких регионов запечатлели красоты Липецкой области

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Региональный центр развития культуры и туризма провёл фототур по самым красивым видовым точкам Липецкой области. Участниками мини-путешествия стали блогеры и фотографы из Липецка, Воронежа и Москвы. Экспертом по съемке выступил архитектурный фотограф, усадьбовед, официальный фотограф «National Geographic Россия» Вадим Разумов.

«Фототуризм – интересное направление, которое нам интересно развивать, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В Липецкой области много природных и исторических достопримечательностей. Наш край достоин самых красивых фотоснимков и готов принимать туристов в любое время года».

В программу посещения вошли Лев Толстой, Чаплыгин и Данковский район. Первой точкой показа стал Троицкий собор в центре Чаплыгина. Его возводили в два этапа: вначале был построен сам храм, а позже колокольня, высота которой превышает 70 метров. Подняться на неё непросто, но открывающиеся виды того стоят, отметили фотографы.

Далее в маршруте была знаменита станция «Астапово», часы которой остановились более 100 лет назад. Здесь всё напоминает об авторе «Анны Карениной» и «Войны и мира» писателе Льве Толстом. В Данковском районе снимали невероятно красивые храмы в сёлах Баловнево и Берёзовка, а в Полибино – усадьбу Нечаевых-Мальцовых. Финальной точкой тура стала съёмка заката и вдохновляющая прогулка к берегу Дона.

В ходе тура участники снимали фото и видео, брали уроки мастерства, делились впечатлениями с подписчиками в социальных сетях. «Пожалуй, основная цель таких поездок – освоить главные приёмы выстраивания композиции, разобрать особенности архитектурной и натурной фотосъёмки. На мой взгляд, коллеги с этим неплохо справились», – отметил эксперт фототура Вадим Разумов. Каждый получил ценные советы и подробный разбор своих кадров.

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