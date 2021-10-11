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Театральный батл проведут в театре Толстого

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В заключительный день фестиваля «Липецкие театральные встречи» 13 октября зрителей пригласят на самые захватывающие и насыщенные по накалу борьбы творческие состязания.  В течение вечера четверо молодых режиссеров представят на суд жюри и зрителей свои спектакли-эскизы, на создание которых им отводилось всего несколько дней — в рамках театральной лаборатории фестиваля. После чего жюри объявит победителя.

В каждом спектакле заняты артисты Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого. Театральная лаборатория – инновационный формат, который предоставляет актерам и режиссерам возможность интенсивного погружения в творческий процесс. В этом году для работы в лаборатории Международного фестиваля «Липецкие театральные встречи» пригласили молодых режиссеров. От нового поколения ждут нестандартного подхода и самых неожиданных решений. По условиям участники должны создать спектакли-эскизы с современным прочтением по любым пьесам, которые ставились в Липецком государственном академическом театре драмы им. Толстого в течении 100 лет.

Молодые режиссеры остановили свой выбор на пьесах: «Анна Каренина. Посвящение одним очам», «Абрикосовый рай», «Иудушка Головлев», «Вишнёвый сад».  «Театральная жизнь Липецкой области разнообразна и интересна. У каждого театра своё лицо, свой репертуар, интересные театральные труппы. Театральное искусство – это то, что объединяет людей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений», а считает глава региона Игорь Артамонов.

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