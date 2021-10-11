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Талантливые отцы Липецкой области получат ценные призы

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Накануне первого всероссийского Дня отца управление социальной политики Липецкой области объявляет конкурс «Папа может». Соревнование пройдёт в социальных сетях, три победителя получат ценные призы.

Чтобы стать участником конкурса, надо рассказать о талантах папы в любой сфере деятельности. Возможно, он отлично поёт или может починить любую технику в доме, готовит особенное блюдо или увлекается творчеством, выполняет сложные физические упражнения, трюки или способен увлечь ребёнка интересным делом. 

 Фотографии и видео длительностью до минуты, иллюстрирующие дарования конкурсанта, надо прислать в сообщения официального сообщества управления в сети «ВКонтакте» (https://vk.com/szn48) с 11 по 14 октября. Изображения должны сопровождаться кратким текстом с рассказом о папе и его талантах, с указанием фамилии, имени, отчества, состава семьи.

15 октября девять самых интересных историй будут опубликованы на официальных страницах управления в социальных сетях «Инстаграм» (https://www.instagram.com/usznlo/ ), «ВКонтакте» (https://vk.com/szn48), «Одноклассники» (https://ok.ru/szn48). Троих победителей выберут посетители этих страниц, проголосовав в комментариях за наиболее понравившегося конкурсанта.

Имена финалистов будут опубликованы 17 октября, в первый всероссийский День отца. Традиционно с 2008 года чествование лучших отцов проводилось в Липецкой области в феврале. Ежегодно 25 жителей региона, которые наилучшим образом осуществляют воспитание своих детей и являются примером для окружающих, награждаются почётным знаком «За верность отцовскому долгу» и областной премией.

 «Поощрение лучших отцов помогает популяризации примеров успешного отцовства среди молодого поколения, укреплению семейных традиций», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

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