Умные головы «Яндекс. Лицея»
На базе школы № 12 действует площадка программирования «Лицей Академии Яндекса» (проект «Яндекс. Лицей»). На первый курс зачислили 17 талантливых ребят от 14 до 17 лет со всех школ города.
Это уже третий поток учеников масштабного проекта. 15 выпускников прошлого года написали ЕГЭ по математике и информатике на 85 — 98 баллов, большинство из них поступили в ведущие вузы страны.
В начале мероприятия состоялась церемония награждения учеников «Яндекс. Лицея», окончивших двухгодичную и годовую программы, сертификатами «Отличник» и «Суперотличник». На протяжении всего курса школьники изучали основы программирования на компьютерном языке Python, а также основы промышленного программирования.
— В этом году поступило 45 заявок на обучение в «Яндекс. Лицее». Отбор был серьезный. Сначала ребята решали задачи сложного математического характера, выполняли задания на логику. Около 20 человек не смогли пройти во второй этап. Оставшиеся мальчишки и девчонки проходили видеособеседование. Я задавала им различные вопросы, связанные с их любимыми компьютерными играми, языками программирования, спрашивала об IT-проектах. В итоге 17 человек успешно прошли все испытания. Обучение на первом курсе длится с октября по апрель, на втором — с сентября по апрель, — рассказала журналисту «Красного знамени» преподаватель «Яндекс. Лицея» школы № 12 Е. И. Шевченко.
Учебная программа разработана в школе анализа данных и делится на две части, каждая рассчитана на один год. Ее можно проходить только последовательно.
Первое полугодие — «Основы программирования на языке Python». Ребята изучают основные понятия и конструкции: переменные, условия, циклы, операторы, списки, функции.
Второе полугодие — «Основы программирования на языке Python». Знакомятся со специализированными словарями. Работают со стандартной и внешней библиотеками. Начинают узнавать основы объектно-ориентированного программирования.
Третье полугодие — «Основы промышленного программирования». Продолжают изучать объектно-ориентированное программирование в Python. Разбирают технологии разработки программ и графические интерфейсы.
Четвертое полугодие — «Основы промышленного программирования». Решают прикладные задачи, создают различные приложения. Обучают голосового помощника Алису, пишут чат-боты для мессенджеров и с нуля разрабатывают программы с графическим интерфейсом.
— По истечении первого и второго полугодий дети должны набрать 10 баллов. После каждого урока необходимо выполнить домашнее задание. Как отмечает сам Яндекс, «ленивых отчисляем, у нас все серьезно», — рассказала Е. И. Шевченко.
В «Яндекс. Лицей» ученики приходят по понедельникам и четвергам к 15 часам после занятий в школах. Елена Ивановна встречает своих воспитанников с чаем, кофе, конфетами и печеньями. Школьники настолько увлекаются решением задач, что зачастую просят немного продлить уроки. Кстати, многие выпускники отметили, что именно благодаря информационной площадке программирования они смогли добиться высоких результатов на ЕГЭ.
— Летом наши ученики смогли дистанционно заработать свои первые деньги в крупных компаниях (например, «Яндекс»). Они самостоятельно создают сайты, блоги и различные приложения. В дальнейшем ребята также смогут сотрудничать с ними. Это отличная перспектива для подростков, — поделилась своими впечатлениями о работе с одаренными детьми Е. И. Шевченко.
Заместитель директора по воспитательной работе школы № 12 Ж. А. Лукашевич ласково называет талантливых ребят «умные головы». Когда они занимаются, Жанна Александровна во всем старается их поддерживать и давать ценные советы и наставления.
— Поражаюсь, как можно знать столько сложных решений математических задач. Порой захожу в класс и говорю: «Умные головы, нужна помощь», и ребята с радостью помогают мне, — рассказала Ж. А. Лукашевич.
Проект «Лицей Академии Яндекса» действует и на базе лицея № 5. Занятия в нем ведут И. В. Карпачев и В. В. Исаев.