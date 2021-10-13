Умные головы «Яндекс. Лицея»

На базе школы № 12 действует площадка программирования «Лицей Академии Яндекса» (проект «Яндекс. Лицей»). На первый курс зачислили 17 талантливых ребят от 14 до 17 лет со всех школ города.

Координатор «Лицея Академии Яндекса» школы № 12 Е. И. Шевченко.

Это уже третий поток учеников масштабного проекта. 15 выпускников прошлого года написали ЕГЭ по математике и информатике на 85 — 98 баллов, большинство из них поступили в ведущие вузы страны.

В начале мероприятия состоялась церемония награждения учеников «Яндекс. Лицея», окончивших двухгодичную и годовую программы, сертификатами «Отличник» и «Суперотличник». На протяжении всего курса школьники изучали основы программирования на компьютерном языке Python, а также основы промышленного программирования.

— В этом году поступило 45 заявок на обучение в «Яндекс. Лицее». Отбор был серьезный. Сначала ребята решали задачи сложного математического характера, выполняли задания на логику. Около 20 человек не смогли пройти во второй этап. Оставшиеся мальчишки и девчонки проходили видеособеседование. Я задавала им различные вопросы, связанные с их любимыми компьютерными играми, языками программирования, спрашивала об IT-проектах. В итоге 17 человек успешно прошли все испытания. Обучение на первом курсе длится с октября по апрель, на втором — с сентября по апрель, — рассказала журналисту «Красного знамени» преподаватель «Яндекс. Лицея» школы № 12 Е. И. Шевченко.

Учебная программа разработана в школе анализа данных и делится на две части, каждая рассчитана на один год. Ее можно проходить только последовательно.

Первое полугодие — «Основы программирования на языке Python». Ребята изучают основные понятия и конструкции: переменные, условия, циклы, операторы, списки, функции.

Второе полугодие — «Основы программирования на языке Python». Знакомятся со специализированными словарями. Работают со стандартной и внешней библиотеками. Начинают узнавать основы объектно-ориентированного программирования.

Третье полугодие — «Основы промышленного программирования». Продолжают изучать объектно-ориентированное программирование в Python. Разбирают технологии разработки программ и графические интерфейсы.

Четвертое полугодие — «Основы промышленного программирования». Решают прикладные задачи, создают различные приложения. Обу­чают голосового помощника Алису, пишут чат-боты для мессенджеров и с нуля разрабатывают программы с графическим интерфейсом.

— По истечении первого и второго полугодий дети должны набрать 10 баллов. После каждого урока необходимо выполнить домашнее задание. Как отмечает сам Яндекс, «ленивых отчисляем, у нас все серьезно», — рассказала Е. И. Шевченко.

В «Яндекс. Лицей» ученики приходят по понедельникам и четвергам к 15 часам после занятий в школах. Елена Ивановна встречает своих воспитанников с чаем, кофе, конфетами и печеньями. Школьники настолько увлекаются решением задач, что зачастую просят немного продлить уроки. Кстати, многие выпускники отметили, что именно благодаря информационной площадке программирования они смогли добиться высоких результатов на ЕГЭ.

— Летом наши ученики смогли дистанционно заработать свои первые деньги в крупных компаниях (например, «Яндекс»). Они самостоятельно создают сайты, блоги и различные приложения. В дальнейшем ребята также смогут сотрудничать с ними. Это отличная перспектива для подростков, — поделилась своими впечатлениями о работе с одаренными детьми Е. И. Шевченко.

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 12 Ж. А. Лукашевич ласково называет талантливых ребят «умные головы». Когда они занимаются, Жанна Александровна во всем старается их поддерживать и давать ценные советы и наставления.

— Поражаюсь, как можно знать столько сложных решений математических задач. Порой захожу в класс и говорю: «Умные головы, нужна помощь», и ребята с радостью помогают мне, — рассказала Ж. А. Лукашевич.

Проект «Лицей Академии Яндекса» действует и на базе лицея № 5. Занятия в нем ведут И. В. Карпачев и В. В. Исаев.