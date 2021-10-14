В целях реализации п. 8 ч. 1 ст. 95 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 №1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) для обеспечения муниципальных нужд (далее — контракт), допускается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, стороной которого являются заказчики, указанные в приложении к настоящему постановлению (далее — заказчики), в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

1) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета городского округа город Елец в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

2) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, — по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

5) контракт заключен до 1 июля 2021 года, и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

2. Заказчикам в случае поступления в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение (далее — предложения), не позднее 14 рабочих дней с момента поступления предложений:

1) проводить проверку поступивших предложений на предмет соответствия условиям, установленным пунктом 1 настоящего постановления;

2) направлять в государственное учреждение, уполномоченное на проведение государственной экспертизы проектной документации, проект внесения изменений в смету контракта для определения достоверной сметной стоимости;

3) подготавливать заключение об изменении существенных условий контракта;

4) осуществлять направление на рассмотрение материалов, предусмотренных настоящим пунктом, главным распорядителям средств бюджета городского округа город Елец в случаях, если заказчик не является главным распорядителем средств бюджета городского округа город Елец.

3. Главным распорядителям средств бюджета городского округа город Елец, не являющимся заказчиками, по итогам рассмотрения материалов, представленных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, осуществлять подготовку мотивированного заключения не позднее 5 рабочих дней с момента поступления указанных материалов.

4. Главным распорядителям средств бюджета городского округа город Елец не позднее 10 рабочих дней с момента подготовки документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления, обеспечить подготовку проекта правового акта администрации городского округа город Елец об изменении существенных условий контракта и внести его на рассмотрение в администрацию городского округа город Елец в установленном порядке.

5. Главным распорядителям средств бюджета городского округа город обеспечить организацию направления обращений о дополнительном софинансировании за счет средств бюджета Липецкой области строительства объектов капитального строительства в связи с увеличением стоимости контрактов в адрес главных распорядителей средств бюджета Липецкой области.

6. Заказчикам не позднее 7 рабочих дней со дня принятия правового акта администрации городского округа город Елец об изменении существенных условий контракта, указанного в пункте 5 настоящего постановления, заключать дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы городского округа город Елец Н. М. Родионов

Лыкова Наталья Васильевна

8(47467) 4-21-95