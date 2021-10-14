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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 08.10.2021 1529 Об изменении существенных условий контрактов

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В целях реализации п. 8 ч. 1 ст. 95 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 №1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) для обеспечения муниципальных нужд (далее — контракт), допускается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, стороной которого являются заказчики, указанные в приложении к настоящему постановлению (далее — заказчики), в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

1) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета городского округа город Елец в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

2) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном  приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской  Федерации  от  23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении  Порядка  определения  начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком, исполнителем),   начальной   цены   единицы   товара,  работы,  услуги  при осуществлении   закупок   в   сфере   градостроительной   деятельности  (за исключением  территориального  планирования)  и  Методики составления сметы контракта,   предметом   которого   являются  строительство,  реконструкция объектов  капитального  строительства»,  а  цены  контракта, размер которой составляет  или  превышает  100 млн.  рублей,  —  по  результатам повторной государственной  экспертизы  проектной  документации,  проводимой  в  части проверки   достоверности   определения   сметной  стоимости  строительства, реконструкции,    капитального    ремонта,   сноса   объекта   капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в  соответствии  с  пунктом  45(14)   Положения  об  организации  и  проведении государственной  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,  утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от   05.03.2007 №  145  «О  порядке  организации и проведения государственной  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

5) контракт заключен до 1 июля 2021 года, и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

2. Заказчикам в случае поступления в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение (далее — предложения), не позднее 14 рабочих дней с момента поступления предложений:

1) проводить проверку поступивших предложений на предмет соответствия условиям, установленным пунктом 1 настоящего постановления;

2) направлять в государственное учреждение, уполномоченное на проведение государственной экспертизы проектной документации, проект внесения изменений в смету контракта для определения достоверной сметной стоимости;

3) подготавливать заключение об изменении существенных условий контракта;

4) осуществлять направление на рассмотрение материалов, предусмотренных настоящим пунктом, главным распорядителям средств бюджета городского округа город Елец в случаях, если заказчик не является главным распорядителем средств бюджета городского округа город Елец.

3. Главным распорядителям средств бюджета городского округа город Елец, не являющимся заказчиками, по итогам рассмотрения материалов, представленных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, осуществлять подготовку мотивированного заключения не позднее 5 рабочих дней с момента поступления указанных материалов.

4. Главным распорядителям средств бюджета городского округа город Елец не позднее 10 рабочих дней с момента подготовки документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления, обеспечить подготовку проекта правового акта администрации городского округа город Елец об изменении существенных условий контракта и внести его на рассмотрение в администрацию городского округа город Елец в установленном порядке.

5. Главным распорядителям средств бюджета городского округа город обеспечить организацию направления обращений о дополнительном софинансировании за счет средств бюджета Липецкой области строительства объектов капитального строительства в связи с увеличением стоимости контрактов в адрес главных распорядителей средств бюджета Липецкой области.

6. Заказчикам не позднее 7 рабочих дней со дня принятия правового акта администрации городского округа город Елец об изменении существенных условий контракта, указанного в пункте 5 настоящего постановления, заключать дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы городского округа город Елец                                  Н. М. Родионов

Лыкова Наталья Васильевна

8(47467) 4-21-95           

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