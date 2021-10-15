Глава региона Игорь Артамонов провел рабочую встречу с вице-президентом ПАО «Ростелеком» — директором макрорегионального филиала «Центр» Денисом Лысовым. Обсуждались итоги проекта «Цифровизация сельских поселений» в Липецкой области и перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Жители сел и деревень с населением в 1000 человек обеспечены современными цифровыми сервисами. Дальше будем проводить интернет в населенные пункты, где живут 500 человек. Также в планах доведение высокоскоростного интернета до сельских библиотек и домов культуры. В деревнях будет единая точка, с которой жители могут бесплатно позвонить, в городах появятся умные остановки», — сказал Игорь Артамонов.

В ходе встречи Игорь Артамонов и Денис Лысов обсудили проект, направленный на контроль за вывозом мусора с помощью камер видеонаблюдения. Специальная система мониторинга поможет установить контроль за площадками сбора мусора и прилегающим к ним территориям, а также за участниками процесса вывоза бытовых отходов. Сервис разработан на базе федеральной облачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с использованием алгоритмов машинного зрения.

Эта технология за миллисекунды извлекает информацию из фото- и видеоизображений для дальнейшей обработки и анализа полученных данных. Для организации системы мониторинга специалисты провайдера установили на улицах Юношеской, Металлистов и Мичурина три видеокамеры, которые с помощью модуля видеоаналитики позволяют анализировать видео в онлайн-режиме. Записи передаются в облачное хранилище «Ростелекома» и доступны заказчику в личном кабинете.

Система фиксирует несанкционированный выброс мусора в контейнеры общего назначения, идентифицирует припаркованные автомобили, мешающие проезду специальной техники, и помогает отслеживать сохранность контейнерных баков. «Цифровое решение поможет следить за несанкционированным вывозом мусора и поддерживать чистоту и порядок на существующих площадках», — сказал Денис Лысов.