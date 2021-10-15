На 13 октября текущего года сахарная свёкла убрана с 60 тысяч гектаров (55 %), сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. Валовой сбор составил 2 млн 36 тысяч тонн.

«Для Липецкой области сахарная свекла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.

Уборку ведут 17 районов. Благодаря дождям, которые прошли в регионе, урожайность сахарной свёклы растет и на данный момент составляет 340,3 ц/га. Больше всего с одного гектара собирают аграрии Добровского района (411,8 ц/га). Также свыше 400 центнеров с гектара получают в Добринском районе (408,8). В 2021 году площади под сахарной свеклой в области увеличены почти на 13 %. Всего предстоит убрать 110 тысяч гектаров.

Переработку свёклы нового урожая ведут все шесть сахарных заводов региона. Ими на данный момент выработано более 230 тысяч тонн сахара. Также 20,5 тысяч кубических метров сиропа выведено на хранение для дальнейшей переработки.