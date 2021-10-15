Реализацию регионального проекта по разработке и апробации принципов гуманной педагогики обсудили сегодня участники совещания, которое провёл глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Во встрече приняли участие руководители учебных заведений, которые присоединились к проекту.

В 2020 году внедрять принципы гуманной педагогики в регионе начали 30 школ, в этом году к ним присоединились ещё 10. В основе обучения – личностное развитие ребёнка и построение доверительных отношений между школьниками, их родителями и учителями, встраивание эффективного сотрудничества.

Как рассказала директор липецкой гимназии №12 Ольга Уласевич, в прошлом году родители немного насторожено отнеслись к нововведению, а в этом число желающих учиться по новой методике уже превысило количество предлагаемых мест.

Руководитель липецкого лицея №3 Светлана Тюнина, подчеркнула, что гуманная педагогика – эффективный и признанный метод, одним из основоположников которого является липецкий педагог-новатор Константин Москаленко. Его идеи получили название «липецкий опыт». В своей работе Константин Александрович делал акцент на личностно-ориентированном обучении и сотрудничестве. Москаленко увлекал и мотивировал детей, работал с учителями и родителями. В этом году лицей №3, носящий имя знаменитого липецкого педагога, вновь возвращается к проекту гуманной педагогики.

На совещании были озвучены результаты анкетирования родителей, чьи родители учатся в экспериментальных классах. Анализ показал, что у 79% детей снизились стрессовые ситуации, связанные с процессом обучения. 67% детей и родителей довольны проектом и готовы принимать в нём дальнейшее участие.

«Я неоднократно повторял, что образование должно идти в ногу со временем, но ещё важнее, чтобы процесс обучения был интересен детям. Раскрыть потенциал каждого ребёнка – сложная задача, поэтому учителя, работающие по принципам гуманной педагогики, должны быть высококлассными специалистами. И наша задача, если такой вид обучения будет востребован и эффективен, готовить подходящие кадры», – сказал глава региона Игорь Артамонов.