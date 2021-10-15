Мамы Липецкой области бесплатно обучатся основам бизнеса и поборются за грант в размере 100 тысяч рублей на открытие своего дела. 8 ноября в Липецкой области стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Мамы, которые хотят открыть свое дело, смогут пройти тренинг и получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга.

В Липецкой области программа пройдёт в два этапа – на муниципальном и региональном уровнях. Благодаря этому формату принять участие в интенсиве смогут вдвое больше женщин, чем в других регионах. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. По итогам рассмотрения заявок в программе примут участие до 35 женщин. Кроме базовых знаний в области предпринимательства каждая их них получит возможность выиграть денежный грант на реализацию своей бизнес-идеи от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».

По статистике, возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% – не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний. Липецкая область – не исключение: в регионе почти 72% женщин готовы начать собственный бизнес, но признают, что недостаточно информированы о существующих мерах поддержки, актуальных тенденциях в бизнесе и основах бизнес-планирования.

Программа стартовала в 2013 году по инициативе благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». Сейчас программа реализуется благотворительным фондом, Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и банком «Открытие». В 2019 году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За несколько лет в программе приняли участие более пяти тысяч женщин по всей России. По результатам оценки программы, свыше 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес. В 2021 году организаторы впервые проведут 75 тренингов в 68 регионах России.

В Липецкой области программа проходит и реализуется при поддержке администрации региона, АНО «ЦПЭ Липецкой области» и центра «Мой бизнес», а также Липецкой торгово-промышленной палаты. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства».

К участию в программе приглашаются женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть своё дело или занимаются бизнесом не более года. Обучение пройдёт в двух городах – Ельце и Липецке; выбрать можно любой. Заявки участие на принимаются на сайте mama-predprinimatel.ru: в Ельце – до 1 ноября, в Липецке – до 8 ноября включительно. В каждом городе жюри отберет по 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены на бизнес-обучение.

За пять дней интенсива участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры программы обучат начинающих бизнесвумен необходимым навыкам: поиску ниши и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности. В завершение муниципального этапа каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс, и лучшие отправятся на региональный финал, который пройдет 22 ноября в Липецке. Финалистки поборются за грант на реализацию своей бизнес-идеи – победительница региона получит 100 тысяч рублей.

«Мама-предприниматель» в Липецкой области проходит третий год подряд – в прошлый раз победу одержала Оксана Полякова с идеей создания проекта «Бэмби» — парикмахерской для детей с ограниченными возможностями. «Я была счастлива принять участие в таком масштабном проекте для женщин и получить возможность реализовать свою мечту. Огромное спасибо федеральным и региональным организаторам и нашему тренеру за такой уникальный шанс проявить себя», – прокомментировала победительница.