Объёмы производства овощей растут в Липецкой области. На 11 октября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 122 тысячи 850 тонн овощей и зеленых культур, сообщает региональное управление сельского хозяйства. Это на 17 % больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было получено 104,7 тысяч тонн. Урожай огурцов на 11 октября составил 61,6 тысяч тонн. В прошлом году на эту дату их было собрано 59,9 тысяч тонн. Томатов получено 60,6 тысяч тонн, что на 36,5 процентов больше, чем годом ранее, когда было выращено 44,4 тысячи тонн. Кроме того, собрано 3,8 миллионов штук салата (650 тонн). Его начали производить в регионе с 2021 года на тепличном комплексе «Елецкие овощи».

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – У области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами».Также в регионе продолжается уборка овощей в открытом грунте. Их собирают в четырех районах, еще в четырех районах работы уже завершены. С 64 % площадей (260 гектаров), отведенных под овощи, получено 8,6 тысяч тонн.

«Из-за неблагоприятных погодных условий, которые сложились этим летом в регионе, урожай овощей открытого грунта прогнозируется на 10 процентов ниже, чем в прошлом. Однако по производству тепличных овощей мы остаемся лидерами в стране», — отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.