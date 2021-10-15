Романовская игрушка завоевала второе место на конкурсе в Кирове

Специалист Центра развития культуры и туризма, народный мастер России Яна Харина представила Липецкую область на межрегиональной выставке-конкурсе «В гости к дымковской игрушке». Она соревновалась с умельцами из Костромы, Старого Оскола, Архангельской, Пензенской и Курской областей.

Проект включал тематические конкурсы: «Вятская сторонка», «В царстве птиц и зверей», «Вечность традиций». Каждый мастер лепил три композиции в течение трех дней. В одном из конкурсов композиция Яны «Вечность традиций – в семье» завоевала второе место.

«Липецкая земля – родина уникальных народных традиций, которые мы помним и бережно храним. Этот конкурс ещё раз подтверждает, что наши ремесленники были большими мастерами, знающими и любящими свою культуру», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Пока готовые работы сохли, ожидая обжиг и роспись, участники конкурса посетили отделение керамики Вятского художественного училища им. А. А. Рылова. Для студентов третьего курса Яна провела мастер-класс по лепке романовского козла. А гостей выставки «В гости к дымковской игрушке» учила лепить петушка. За вдохновением мастера ходили в историко-краеведческий клуб «Мир» и Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых.