«Диалог на равных» состоялся между липецкими студентами и председателем Совета Молодых Адвокатов Адвокатской палаты Липецкой области Максимом Золотаревым. В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в формате онлайн посредством трансляции эфира в соцсетях. Студенты поинтересовались у юриста, как начиналась его профессиональная карьера и что он может посоветовать тем, кто планирует связать свою жизнь с адвокатской деятельностью.

«Я бы посоветовал, в первую очередь, заниматься самообразованием ежедневно и регулярно. Без самообразования невозможно прийти в профессию в целом. Во-вторых, никогда не будет легче, чем сегодня. Если вы хотите заняться чем-то, то займитесь сегодня! Ведь завтра будет тяжелее, а послезавтра вдвойне тяжелее», — сказал Максим Золотарев.

Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» – это проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа Президента Российской Федерации. Цель проекта — показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе независимо от места рождения и социального статуса молодого человека.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встречах со студентами часто делится своим личным опытом. «Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью», – считает Игорь Артамонов.