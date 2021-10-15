Торжественная церемония закрытия XXXVII Международного фестиваля «Липецкие театральные встречи» прошла в Липецком государственном академическом театре драмы им. Толстого. Для участия в форуме в Липецк приезжали коллективы из Калининграда, Астрахани, Костромы, Краснодара, Тамбова, Мичуринска, Чехова, Воронежа и Орла. На суд липецких театралов было представлено почти два десятка спектаклей самого разного формата – от полномасштабных до экспериментальных эскизов. Около тысячи билетов было приобретено по Пушкинской карте.

«Фестиваль неизменно приковывает к себе внимание подлинных ценителей искусства. Такие события делают культурную жизнь региона богаче, дают возможность зрителям увидеть лучшие постановки», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Молодежное направление в программе стало отличительной особенностью «Липецких театральных встреч» этого года. Впервые на фестивале работало второе жюри – молодежное. В него вошли студенты-театроведы из ГИТИСа, липецкие журналисты, редакция молодежного онлайн-журнала «Ёж». Члены молодежного жюри участвовали в обсуждениях после каждого спектакля, делились своими впечатлениями в социальных сетях театра Толстого.

На торжественной церемонии закрытия заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин поздравил зрителей и организаторов с успешным проведением театрального форума: «Рад приветствовать участников и лауреатов фестиваля.Пусть форум в этом году прошел в камерной обстановке, но от этого он был не менее значимым. Надеюсь, что в 38-ой раз мы обязательно соберемся вновь».

Победителем в номинации «Лучший спектакль» стала постановка елецкого драматического театра «Бенефис» – «Деревня» по повести И. Бунина (реж., сценогр., авт.инсц. – Владимир Кузнецов). Приз «Лучшая режиссура» достался Липецкому государственному академическому театру драмы им. Л.Н. Толстого за спектакль «Горе от ума» по А.С. Грибоедову ( реж. – засл. арт. РФ Александр Огарёв). Жюри отметило и работу художника — постановщика в этом спектакле – Ирины Бринкус, удостоив ее специальным дипломом «За современное освоение пространства русской классической драматургии»

Дуэт артистов Липецкого государственный театра кукол Владимира Никулина (роль Тевье) и Валентины Бабкиной (роль Голды) в спектакле «Поминальная молитва» Г. Горина (режиссёр – засл. арт. РФ Олег Пономарёв) удостоен Диплома «За сценический дуэт, сумевший выразить всю глубину человеческих отношений средствами театра кукол». По решению Экспертного совета отдельной наградой была отмечена команда Международного театрального фестиваля «Липецкие театральные встречи». Организаторы были удостоены Диплома «За неизбывный энтузиазм и веру в силу Встреч».