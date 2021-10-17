Липецкая область вошла в проект «Россия: 85 приключений»

Горыныч из природного парка чудес Кудыкина гора вошел в проект «Россия: 85 приключений», которое запустило онлайн-медиа Russia Beyond. В результате онлайн-голосования будут определены десять лучших приключений в России.

Гигантская 15-ти метровая скульптура Змея Горыныча стала туристическим брендом Липецкой области. Арт-объект известен по всей России и даже вошел в топ-100 необычных памятников страны. Генеральным партнером проекта «Россия: 85 приключений» стало Министерство культуры России. Проект будет проходить в два этапа. На первом этапе редакция Russia Beyond снимет и опубликует серию роликов о региональных приключениях в России. Часть роликов уже доступна на https://85adventures.rbth.com, а также в аккаунтах проекта в Instagram и TikTok.

В соцсетях будет также запущен челлендж «#85приключений». Любой желающий сможет пополнить коллекцию историй рассказом об особенностях своего региона — от уникальной природы до гастрономических традиций. Для этого нужно опубликовать в Instagram или TikTok свое видео с хэштегом #85приключений до 1 марта 2022 года.

На втором этапе пройдет онлайн-голосование, в результате которого пользователи выберут десять лучших приключений в России. Итогом проекта станет документальный фильм о России.

«В путешествиях по России меня поражает то, как сильно люди привязаны к родному краю. Это можно назвать ультралокальным патриотизмом. Мы придумали проект «Россия: 85 приключений», чтобы жители даже удаленных уголков страны могли сказать: вот почему вы должны побывать у нас в гостях», — сказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

«На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», – уверен глава региона Игорь Артамонов.