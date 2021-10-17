Байк-парк «Студеновский» претендует на международную волонтерскую премию

Проект липчан «Байк-парк «Студеновский» вышел в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Татьяна и Алексей Анучины развивают его с 2015 года. За время его существования территории Студёновского карьера волонтеры вывезли более 800 кубометров строительного и бытового мусора и провели более 20 спортивно-оздоровительных мероприятий. Проект уже становился призером Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Его участники – это люди из различных сфер деятельности, которые хотят облагородить свой город и создать в нем особое пространство для занятий велосипедным и другими видами спорта, пеших прогулок и отдыха. «Мы с мужем заядлые велосипедисты. Когда от знакомых узнали о Студёновском карьере, даже не представляли, как там красиво и насколько ландшафт подходит для занятий горным велосипедом. Но был недостаток – очень много мусора. Посоветовавшись с мужем, решиться убраться. И с каждым субботником наши ряды пополняли всё новые активисты. Так за несколько лет нам удалось превратить захламленный карьер в площадку для тренировок и проведения спортивных соревнований», — рассказывает Татьяна Анучина. «Радует, что в Липецкой области есть такие активные, неравнодушные люди. Это те, кто хочет изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. И делают это бескорыстно. Волонтерские акции и проекты обязательно поднимут и других людей на добрые дела», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.Для победы липчанам необходимо набрать максимальное количество голосов в «Народном голосовании» Международной премии #МыВместе. Поддержать проект можно зарегистрировавшись на сайте dobro.ru перейдя по ссылке. Найти липецкий проект возможно в ручном режиме, пролистав до нужного, или упростив поиск. Так, в разделе «Что ищите?» можно указать Анучина Татьяна, в графе «Населенный пункт» — Липецкая область, «Трек» – Волонтеры и НКО, «Номинация» – Комфортный город (18+) и нажать «Найти». Голосование продлится до 5 ноября 2021 года.