Липецкий оркестр русских народных инструментов открыл новый концертный сезон

Липецкий оркестр русских народных инструментов под управлением Алексея Моргунова открыл новый концертный сезон. Праздничный концерт оркестр начался «Станом Тамерлана» из оперы «Легенда о граде Ельце». Александр Чайковский — автор ландшафтной оперы, которая считается одним из культурных брендов региона, приехал в Липецкую филармонию Унион на открытие сезона. Александр Чайковский — народный артист России, композитор, педагог, музыкально-общественный деятель, художественный руководитель Московской филармонии. Традиционно его опера завершает музыкальный фестиваль им. Тихона Хренникова. И это тоже неслучайно. Наш знаменитый земляк был учителем Александра Чайковского.

В программе концерта прозвучали фрагменты оперы «Легенда о граде Ельце», а также «Элегия памяти Т. Хренникова», написанные Александром Чайковским. Кроме того, композитор приехал на премьеру его «Концерта-буфф для мандолины и скрипки с оркестром», которую специально к открытию подготовили липецкие артисты. «Я никогда не присутствовал в этом зале, мне очень здесь нравится, и я очень рад, как в нем прозвучали мои произведения в исполнении Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов. Теперь планирую повторить этот концерт уже в Мариинке», — сказал Александр Чайковский.

Вместе с Липецким оркестром русских народных инструментов выступили артистка Национального академического оркестра русских народных инструментов им. Н.П. Осипова Екатерина Мочалова и заслуженный артист РФ Александр Тростянский. Артисты оркестра получили от управления культуры и туризма Липецкой области почетные грамоты за выдающиеся творческие успехи. «Культурная жизнь Липецкой области разнообразна и интересна. Подобные проекты ещё больше усиливают интерес к искусству», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.