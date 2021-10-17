Игорь Артамонов посетил приют для животных «Счастливый берег»

Глава региона сегодня посетил приют для животных «Счастливый берег» в селе Студеные Хутора Липецкого района. Здесь находятся около 700 собак и 120 кошек. Приют спасает, содержит, лечит, стерилизует, выпускает животных в привычную среду обитания и находит им новые семьи.

На этой неделе к зданию администрации Липецкой области подбросили четырех щенков и глава региона решил помочь найти им нового хозяина. Он рассказал о питомцах в своем инстаграм-аккаунте. Щенков отправили в ветеринарную клинику, а потом — в приют «Счастливый берег». Сегодня Игорь Артамонов передал одного малыша 27-летнему жителю села Верхний Студенец Задонского района Ивану Выставкину. Он увидел собак в инстаграме главы области и приехал в приют за питомцем.

«Проблема бездомных животных достаточно остро стоит во всей стране и в нашей области, ее надо серьезно решать. Сегодня мы с мэром Липецка посмотрели, как содержатся животные в приюте, обсудили, что необходимо увеличить финансирование и ужесточить ответственность для людей, выкидывающих собак на улицу», — сказал Игорь Артамонов.

Как рассказали представители управления главного смотрителя Липецка, в прошлом году в городе отловили 3000 собак по программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выборочный возврат в среду обитания). Согласно федеральному закону, вступившему в силу в январе 2020 года, неагрессивные псы после ОСВВ возвращаются снова на улицу, а потенциально опасные остаются в приюте. Также здесь остаются больные животные, требующие ухода. Сотрудники приюта собственными силами и за счет спонсорской помощи заботятся о них. Но принять всех и содержать они не могут. Необходимо финансирование. Этот вопрос будет рассмотрен, сообщил глава региона.