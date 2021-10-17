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Новости области

Игорь Артамонов посетил приют для животных «Счастливый берег»

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Глава региона сегодня посетил приют для  животных «Счастливый берег» в селе Студеные Хутора Липецкого района. Здесь находятся около 700 собак и 120 кошек. Приют спасает, содержит, лечит, стерилизует, выпускает животных в привычную среду обитания и находит им новые семьи.

На этой неделе к зданию администрации Липецкой области подбросили четырех щенков и глава региона решил помочь найти им нового хозяина. Он рассказал о питомцах в своем инстаграм-аккаунте. Щенков отправили в ветеринарную клинику, а потом — в приют «Счастливый берег». Сегодня Игорь Артамонов передал одного малыша 27-летнему жителю села Верхний Студенец Задонского района Ивану Выставкину. Он увидел собак в инстаграме главы области и приехал в приют за питомцем.

 «Проблема бездомных животных достаточно остро стоит во всей стране и в нашей области, ее надо  серьезно решать. Сегодня мы с мэром Липецка посмотрели, как содержатся животные в приюте, обсудили, что необходимо увеличить финансирование  и ужесточить ответственность для людей, выкидывающих собак на улицу», — сказал Игорь Артамонов.

Как рассказали представители управления главного смотрителя Липецка,  в  прошлом году в городе  отловили 3000 собак по программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выборочный возврат в среду обитания). Согласно федеральному закону, вступившему в силу в январе 2020 года, неагрессивные псы после ОСВВ возвращаются снова на улицу, а потенциально опасные остаются в приюте. Также здесь остаются больные животные, требующие ухода.  Сотрудники приюта собственными силами и за счет спонсорской помощи заботятся о них.  Но принять всех и содержать они не могут. Необходимо финансирование. Этот вопрос будет рассмотрен, сообщил глава региона.

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