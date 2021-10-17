Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил Краснинский район. В ходе рабочей поездки руководитель региона проинспектировал объекты социальной сферы, в которых ведётся ремонт и реконструкция, а также провёл встречу с главами сельских поселений.

Руководитель области побывал на строительной площадке детской школы искусств. Здание 1914 года постройки находится на реконструкции и должно быть сдано в декабре текущего года, но подрядчик отстаёт от графика, однако обещает сдать объект в срок.

«Подрядчик заверил, что с поставленной задачей справится. В противном случае будем использовать проверенные методы – обращение в прокуратуру, штрафы, включение в список недобросовестных компаний. Надеюсь, что до этого не дойдёт», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Одним из важных объектов посещения стала Краснинская районная больница, где сейчас в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения ведётся ремонт фасада. Игорь Артамонов осмотрел помещение и сообщил, что будет выделено финансирование на внутреннюю отделку и закупку медицинского оборудования.

Также глава региона обсудил с руководителем областного управления здравоохранения и главврачом больницы кадровый вопрос. Для этого муниципалитета нехватка медперсонала наиболее актуальна. Как сообщил главный врач больницы Александр Рубцов, ситуация постепенно стабилизируется. В ближайшие дни к работе в стационаре приступит новый терапевт, достигнута договорённость с врачом общей практики и подтвердил своё желание работать в Красном молодой медик из Астрахани, который планирует переехать по программе «Губернаторский миллион».

Кроме этого Игорь Артамонов посетил два новых спортивных объекта – зал для занятия боксом в Красном и многофункциональную спортплощадку в селе Яблоново, которая создана по просьбам местных жителей в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» при областном и муниципальном софинансировании. Здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол. У жителей села площадка пользуется популярностью.

Зал для бокса открыли с краснинской средней школе на средства спонсоров. Здание самого учебного заведения привели в порядок. За счёт областного бюджета отремонтировали фасад, на деньги муниципалитета и компании Газпром оборудовали современный класс физики.

«Краснинский район развивается, благоустраивается, большое внимание уделяется спортивной инфраструктуре. В планах главы района – строительство большого спорткомплекса в райцентре. Идея хорошая, будем думать, как реализовать», – сказал Игорь Артамонов.

На встрече с главами сельских поселений руководитель региона рассказал о планах по развитию муниципалитета. Игорь Артамонов сообщил, что в нескольких населённых пунктах запланировано обновление уличного освещения. В Ищеино и Красном обустроят новые контейнерные площадки, ряд сельских дорог будет отремонтирован, деревню Марьино ждёт газификация. В посёлках Краснинский и Лески появится новый водопровод, а в селе Бредихино построят фельдшерско-акушерский пункт.