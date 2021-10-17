Средства с транспортных карт старого образца будут возвращены, сообщил заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко. Он отметил, что администрация области фиксирует большое количество обращений, связанных с работой автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте (АСОП) и возвратом денежных средств с карт устаревшего образца. Все данные пользователей и денежные средства на картах граждан сохранены. Он подчеркнул, что о старте возврата денежных средств жителей оперативно проинформируют.

Управление дорог и транспорта направило запрос в ЦБ России за разъяснениями. Система оплаты ТК старого образца была временно приостановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора Центральным Банком в связи с нарушениями. Все владельцы льготных транспортных карт имеют право оплачивать проезд наличными по тем же тарифам, что и раньше. Пассажиры, не имеющие льгот на оплату проезда, могут воспользоваться следующими способами оплаты:

— Банковская карта, электронные платежи (ApplePay, GooglePay); (по тарифу транспортной карты)

— Транспортная карта системы безналичной оплаты проезда нового образца;

— Наличные денежные средства.

Устаревшая система была создана на основании постановления области от 2016 г. Согласно государственного контракта и договора, ОРБАНК осуществлял переводы денежных средств в рамках автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте общего пользования (далее АСОП), в том числе возврат неиспользованных денежных средств населению. На сегодняшний день в регионе функционирует новая система оплаты проезда, поддержку которой осуществляют ведущие финансовые и технологические организации России: ПАО «Сбербанк», ЗАО «Золотая корона» и ООО «Расчетные решения».