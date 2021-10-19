Говорит и показывает «Бенефис»

В регионе прошел 37-й международный фестиваль «Липецкие театральные встречи». В номинации «Лучший спектакль» победил драмтеатр Ельца «Бенефис».

Выступили коллективы актеров из Белоруссии, Калининграда, Астрахани, Костромы, Краснодара, Тамбова и другие, а также 4 театра из Липецкой области.

Оценивали их известные в союзе театральных деятелей России критики и театроведы. Впервые за всю историю фестиваля создано молодежное жюри — в него вошли студенты театроведческого факультета крупнейшего в стране и Европе театрального вуза — ГИТИСа.



История создания «Деревни»

Драмтеатр «Бенефис» показал спектакль «Деревня» по повести И. А. Бунина. Работа над ним началась еще в апреле в рамках театральной лаборатории. Приглашенные режиссеры создали 3 эскиза по воспоминаниям и письмам нашего выдающегося земляка.

По итогам голосования «Деревня» постановщика В. А. Кузнецова победила, поэтому сейчас зрители могут посмотреть полный спектакль в елецком театре.

Зажиточного торговца Тихона Ильича Красова сыграл Максим Краснов, жену Настасью Петровну — Татьяна Милова, поэта-самоучку Кузьму Ильича Красова — Дмитрий Голобородов, работника усадьбы Родьку — Александр Чурляев, Молодую — Алина Ломакина, бездельника Дениску — Олег Дякин, крестьянку — Татьяна Швец, мальчика — Мирон Григорьев. Задействовали вокальный ансамбль «Нонмарт». У каждого из героев своя страсть, своя история, но роднит их одно — провинция. В душе, в обычаях, в мыслях, в жизни.



Как жили в Дурновке

Это сильная и противоречивая постановка. Состоятельному Тихону Красову не везет по жизни. На вид он — типичный зажиточный мещанин: «Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острей, чем прежде». Однако мужчине никак не удавалось продолжить род. Слепая кухарка «приспала» младенца грудью во время кормления. Вторая жена рожала мертвых детей. От отчаяния и в поисках любой потенциальной женщины, которая забеременеет и выносит здорового малыша, Тихон позарился на молодую замужнюю девушку. Увы, снова провал: «Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом».

Родька — парень, который прошел войну и пережил предательство жены. Когда он служил Родине, его молодая особа развлекалась с Тихоном Ильичом. Он, не сдерживая своих эмоций, физически наказывает ее. Но похождения девушки регулярно повторяются. Родьке ничего не остается, как уехать подальше и выполнять тяжелую работу. Так он и умер от «живота». Поговаривают, что его отравила Молодая, но это так и осталось тайной.

Настасья Петровна не отличалась красотой, изнурена постоянными беременностями. Чувствовала себя не лучшим образом, была желтой и опухшей. Ходила по-утиному, переваливаясь. Сколько боли прозвучало в одной из ее фраз, когда она свернула свою фуфайку и сложила так, как заворачивают в пеленки детей и положила на плечо к Тихону Краснову: «Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику». Но ни надежда на лучшее, ни высшие силы так и не помогли женщине.

Молодая — «стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами» вынуждена подчиняться устоям, сложившимся в деревне с говорящим названием Дурновка. Воспротивиться она не может. А после того, как Авдотьей (так звали Молодую) воспользовался Тихон Красов, ее жизнь и вовсе пошла под откос. Словно на эмоциональных качелях, девушка то вела разгульный образ, то была бита Родькой и плакала от позора.

Брат Тихона Кузьма Красов постоянно занимался саморазвитием. Он читал книги в свободное время и писал рассказы. Размышления о просвещении пропали, когда тот понял, что не нашел народного признания. Кузьма не знал, что ему предпринять, как дальше жить, чем заниматься. В конечном итоге он стал скитальцем и начал пить. В этот тяжелый момент он получает записку от брата с просьбой встретиться. Тихон предлагает Кузьме стать управляющим в своем богатом имении, на что тот с радостью соглашается. Со временем Кузьме Красову становится скучно, он ищет справедливости во всем и понимает, что прожил жизнь не так, как хотел бы, и ничего уже не изменить.

Дениска — второстепенный персонаж. Он жестоко избивает собственного отца, о чем знают все в деревне. Выглядит не лучшим образом: «Ростом не вышел, ноги слишком коротки в сравнении с туловищем, волосы негустые мышиного цвета, лицо землистое, а вот глаза темные, красивые, с длинными ресницами. Одет бедно: в старой поддевке с обвисшими плечами, в разбитых сапогах. В руках потрепанный серый чемоданишко, перетянутый веревкой. И только картуз на нем был новый». Вот он — образ грубого, глуповатого и озлобленного жителя провинции. В народе таких называют «живорезами». Их свадьба с Молодой больше похожа на похороны.

Финал спектакля — предсвадебная суета. Разнообразные угощения, выкуп — все как полагается. Только Авдотья оплакивает свою прежнюю жизнь и понимает, как трудно ей будет с Дениской. Наказанная за свои грехи, девушка легла на стол. В ее ногах стоял ящик с приданным, но, когда его открыли, оттуда вылетела труха. Маленький мальчик символично поместил в него икону с изображением Святых и накрыл девушке лицо белой простыней. И все действующие лица громко засмеялись. Пожалуй, это была самая жуткая сцена.



Ярко, жестко, символично

Прекрасная музыкальная подборка, песни, замечательное световое освещение, неповторимая игра актеров. Массивные камни, деревянные доски, железные ведра и кружки, веревки — все эти декорации передавали атмосферу Дурновки. А какой сильный аромат разносился по залу, когда актеры грызли семечки и яблоки. Все это было точно, четко и ясно.

Задействованные в постановке восьмилетний мальчик и вокальный ансамбль «Нонмарт» смотрелись уместно. Они вжились в свои роли буквально за пару недель, обучились азам актерского мастерства и гармонично дополнили труппу «Бенефиса».

Веревки, устремленные в потолок сцены, многие зрители ассоциировали с произведением Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» или виселицами. Колодец стоял в центре событий. В него плевали и из него же умывались или пили, ходили по краю. Думаю, это отсылки ко многим народным пословицам.

Интересен ход В. А. Кузнецова, когда актеры появлялись на сцене босиком, садились на столы. Особое внимание привлекло то, что Кузьма разрубил книгу топором. Вероятнее, этот посыл адресован современной молодежи. Если мы будем также относиться к великому русскому слову, то превратимся в жителей Дурновки, а судя по всему, из них никто не был счастлив. Также интересна задумка с применением одного и того же предмета в разных ситуациях. К примеру, шкаф превращался в чемодан.

Скука и недовольство происходящим вокруг, уклонение от работы и постоянное желание вырваться — вот черты национального характера по И. А. Бунину, и они не меняются веками. Писатель дал обобщенное заглавие своему произведению. Деревня Дурновка — это и есть вся Россия. Видя, как в ней живут, читатели могут представить крестьянский уклад всей нашей страны того времени.