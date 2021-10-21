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50 спектаклей театра драмы можно посмотреть по Пушкинской карте

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348 билетов на ближайшие спектакли октября продано в Липецком Государственном академическом театре драмы им. Толстого.  Как рассказала директор театра Татьяна Горелова, самыми популярными для молодежи стали постановки «Призрак замка Кентервиль» и «Коварство и любовь». Региональный Экспертный совет утвердил в афише Пушкинской карты 50 спектаклей театра драмы. С 1 сентября по федеральной программе было куплено более 2000 билетов. 

Театр сотрудничает с билетной системой  Highwaymedia.ru. Молодёжь покупает билеты на сайте teatr-tolstogo.ru, на платформе социальной сети ВК и в кассе театра. «Работа с молодёжью находится в числе приоритетных направлений деятельности областной власти. Новая программа поддержки предоставит дополнительные возможности, позволит молодому поколению открыть новые грани искусства, расширить кругозор, найти единомышленников», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

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