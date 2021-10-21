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Липецкую область представляют Дарья Алексеева, Полина Романова, Григорий Кобзев из Ельца и Илья Коротин из Измалковского района.

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Юные инспекторы дорожного движения региона участвуют в XVI межгосударственном слёте ЮИД  в детском центре «Смена». Липецкую область представляют Дарья Алексеева, Полина Романова, Григорий Кобзев из Ельца и Илья Коротин из Измалковского района.

Всего 160 участников из 24 регионов России, Казахстана, Белоруссии, ЛНР и ДНР повышают свой уровень культуры поведения на дорогах, приобретают знания и навыки по организации профилактической работы по безопасности дорожного движения.

 Ребята познакомились с историей создания детского объединения юных инспекторов движения, деятельностью интернет-клуба ЮИД и посетили мастер-класс «Социальный блогинг», где определили основные качества юного инспектора движения. Также они познакомились с главными акциями, которые организует движение ЮИД для своих участников в России и странах СНГ, узнали о конкурсах и активностях в социальных сетях ЮИД.

«Просветительские образовательные программы и профилактические акции, школьные отряды ЮИД, специализированные издания по безопасности дорожного движения способны научить детей, как правильно вести себя на улицах и дорогах. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

XVI межгосударственный слёт юных инспекторов движения проходит в партнерстве с Министерством просвещения РФ и Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

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